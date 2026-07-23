В Крыму нашли окаменелости древнего «прелестного ворона»

Археологи обнаружили в Крыму останки доисторической птицы, которая оказалась родичем африканского толстоклювого ворона. Находка позволила лучше понять эволюцию видов.

Толстоклювый ворон обитает в горных районах Восточной Африки. Это один из наиболее крупных представителей воробьинообразных. Но история его появления долгое время оставалась неизученной.

Ископаемые кости были найдены в 2020 году в пещере Таврида в Крыму. Их идентифицировали как коракоиды — парные кости, входящие в состав первичного плечевого пояса у позвоночных.

Кости принадлежали крупной врановой птице. Исследование показало, что по форме и строению они похожи на коракоиды африканского ворона. Но имелись и отличия, поэтому птицу выделили в отдельный вид — Corvus venustus, что переводится с латыни как «прелестный ворон». Он жил 1,8 — 1,6 млн лет назад.

Находка большеклювого ворона в Крыму послужила первым доказательством того, что ареал этих врановых птиц в прошлом охватывал куда более обширные территории Старого Света. Более того, обнаружение вида на полуострове дает основания выдвинуть гипотезу о его неафриканском происхождении. Вероятно, группа сформировалась в Евразии, а уже впоследствии мигрировала в Африку, где и сохранилась до наших дней, сообщает сайт РАН.

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