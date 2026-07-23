Генетический след помог узнать о жестоких обрядах древнего Китая

Генетический анализ останков из 4000-летнего города Шимао позволил уточнить, как были устроены человеческие жертвоприношения в одном из крупнейших центров позднего неолита. Выяснилось, что у Восточных ворот в жертву преимущественно приносили мужчин, тогда как в элитных погребениях среди жертв чаще встречались женщины.

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Шимао находился на севере современной китайской провинции Шэньси и занимал около четырех квадратных километров. Поселение, окруженное мощными каменными стенами, возникло примерно 4000 лет назад, хотя его основание могло произойти еще раньше. По своим размерам и устройству оно представляло собой крупный политический, экономический и ритуальный центр со сложной социальной иерархией.

В ходе новой работы специалисты изучили древнюю ДНК из 169 образцов. Большинство жителей Шимао оказались потомками местных земледельческих общин культуры Яншао, населявших этот регион примерно за тысячу лет до появления города. При этом генетические связи показали, что поселение не было изолированным, а поддерживало контакты с населением соседних территорий.

Особое внимание привлекли останки людей, принесенных в жертву у Восточных ворот. Ранее предполагалось, что большинство из них принадлежало женщинам, однако анализ показал, что девять из десяти изученных жертв были мужчинами. На элитных кладбищах наблюдалась обратная картина: там среди сопровождавших погребения жертв преобладали женщины.

Исследователи считают, что различия были связаны с назначением ритуалов. Мужчин, вероятно, приносили в жертву во время общественных церемоний у городских ворот, тогда как женщин могли убивать при погребении представителей знати. Не исключено, что это были служанки или зависимые люди, которых должны были отправить в загробный мир вместе с умершим хозяином.