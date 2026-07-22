Названы лучшие недорогие камерофоны

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти недорогих смартфонов с качественными камерами.

Открывает список Nothing Phone (3a) Pro за 29,4 тыс. руб. с оригинальным дизайном с прозрачным стеклом на задней панели и подсветкой, AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3 и тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп. Гаджет также может похвастаться батареей на 5000 мАч, NFC, стереодинамиками и защитой IP64.

Следом идет Vivo V70 5G стоимостью 33,5 тыс. руб., оснащенный AMOLED-дисплеем на 6,59 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью 5000 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 4, камерой на 50, 50 и 8 Мп, а также аккумулятором емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт, ИК-портом, стереозвуком, защитой IP69K и NFC.

Третью строчку занял Tecno Camon 50 Ultra за 38 тыс. руб., который получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц, поддержкой HDR10 и пиковой яркостью в 1300 нит, чип MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, батарею на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, тройную камеру на 50, 50 и 8 Мп, стереодинамики Dolby Atmos, ИК-порт и NFC-модуль.

В топ также попали Realme 16 Pro+ и Google Pixel 10a за 43,3 и 45,3 тыс. руб. соответственно.