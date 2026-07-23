Найдены 2000-летняя статуя и меч, который галлы намеренно испортили

При раскопках усадьбы позднего железного века под Туром (Франция) археологи нашли намеренно поврежденный меч и выветренную известняковую статую.

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Судя по всему, оба предмета оставили во время ритуалов, отмечавших важные перемены в жизни поселения — об этом сообщает Национальный институт профилактических археологических исследований Франции (Inrap).

Что нашли и где

Раскопки проходили в Ле-Дезер в Меттрее, где обнаружили закрытое галльское поселение примерно 150–80 годов до нашей эры, площадью около 1,2 гектара. На территории стояли обычные хозяйственные постройки, но во рвах поселения нашли предметы, редкие для повседневного быта — их расположение говорит о том, что вещи не потеряли и не выбросили как мусор.

Статуя, оставленная при смене эпох

Известняковую статую нашли в южном рву — высотой 49 сантиметров и весом больше 18 килограммов. Эрозия стерла большую часть облика фигуры, но различимы глаза, нос, рот и начало прически. Судя по всему, статуя долго стояла под открытым небом, прежде чем ее закопали именно в момент перехода между двумя этапами жизни поселения — то есть ее, скорее всего, специально «вывели из обращения» при реорганизации усадьбы, а не просто выбросили.

Каменные скульптуры вообще были редкостью в западной Галлии железного века, и их обычно связывают с памятью предков, статусом элиты или религиозными практиками.

Примерно в 90 метрах от статуи, в том же рву, нашли фрагменты человеческого черепа — в Inrap описывают находку как возможный «мемориальный объект», связанный с установкой статуи. Доказать, что кость принадлежала обезглавленному врагу, а статуя изображала того же человека, нельзя. Но человеческие черепа в некоторых регионах Галлии действительно обрабатывали и демонстрировали намеренно — например, в Ле-Кайларе на юге Франции оружие выставляли рядом с отрубленными головами, обработанными растительными смолами для сохранности.

Меттре сильно отличается от Ле-Кайлара — это была рядовая усадьба, а не место военных демонстраций, и следов бальзамирования здесь не нашли. Но сравнение с Ле-Кайларом все же показывает — у галлов человеческие останки могли иметь серьезный символический смысл, то есть черепа умерших хранили, перемещали и включали в ритуалы еще долгое время после смерти человека, а не просто хоронили раз и навсегда.

Меч у прохода между дворами

Вторая находка — железный меч в сохранившихся ножнах, обнаруженный во рву у прохода между двумя хозяйственными дворами. Оружие намеренно повредили настолько, что использовать его снова стало невозможно — археологи связывают этот акт с моментом, когда поселение покинули окончательно.

Место тоже неслучайно — входы и переходы в таких поселениях были пограничными зонами, и оставленное там непригодное оружие могло символически означать закрытие пути и конец существования самого жилища. Похожие практики известны по всей Европе железного века — мечи сгибали, резали или ломали прямо в ножнах и оставляли в святилищах, могилах или реках. В галльском святилище Гурне-сюр-Аронд находили точно так же согнутые мечи — археологи описывают это как ритуальное «уничтожение» предмета, которое лишало его связи с прежним владельцем и статусом навсегда.

Хорошо организованное хозяйство

Ограждение усадьбы имело прямоугольную форму с внутренним рвом, четырьмя зданиями в западном дворе и отдельным сооружением в восточной части. За пределами жилой зоны располагалась сеть каналов, регулировавшая сток воды и разделявшая пространство для ремесла, земледелия и скотоводства. Найденные материалы говорят о металлообработке, помоле зерна, ткачестве и разделке животных — хозяйство было во многом самодостаточным.

Отдельно выделяются останки животных — в первый период существования поселения здесь особенно активно забивали лошадей, причем явно на мясо. Пока неясно, было ли это специализированное коневодство, периодические пиршества или просто местная экономическая стратегия.

Земли туронов

Меттре стоит на известняковом плато к северу от Тура, в регионе, который населял галльский народ туронов — их имя сохранилось в названии самого Тура и исторической области Турень. Похожие огороженные фермы находили и в соседних Парсе-Месле и Монне, а земли туронов включали несколько уровней поселений, вплоть до крупного укрепленного центра на плато Шателье в Амбуазе.

Ценность открытия не в самих предметах, а в последовательности событий — статую оставили при реорганизации поселения, а меч уничтожили уже при его окончательном уходе. Вместе эти находки говорят о том, что расставание с галльской усадьбой сопровождалось не просто практическим переездом, а продуманными действиями, которые завершали один этап жизни и формально закрывали владение этим местом.