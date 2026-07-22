Ученые бьют тревогу: люди могут лишиться важных навыков из-за ИИ

ИИ воспринимается как освободитель от рутины, однако из-за его использования люди могут лишиться важных навыков. Об этом сообщает «КП».

Ученые замечают, что в ходе промышленной революции машины заменяли физический труд, а искусственный интеллект вытесняет людей с рынка умственного труда. Мышление же считалось уникальным свойством человека – теперь монополия утрачивается, что является уникальным вызовом человечеству. Нейросети способны создавать и анализировать очень сложные тексты за секунды. И если читать и писать люди не разучатся, то к потере науки и мировой литературы это привести способно.

Лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз считает, что риск кроется в том, что в силу своей лени и склонности двигаться по пути наименьшего сопротивления люди переложат творчество на плечи ИИ. Эксперт считает, что если нейросеть сможет писать романы или научные исследования лучше, чем он, то он может «тихо уйти на пенсию», если не станет «жуликом» и не начнет публиковать работы под своей фамилией. Такое развитие событий будет страшным ударом не только для специалистов, но и для человечества в целом.

«Потому что в профессии останутся единицы – те, в ком горит бешеный писательский, исследовательский, поэтический огонь. Но эти профессии не могут существовать без питательной среды, где люди обмениваются идеями – именно среда порождает гениальные произведения человеческой мысли. Будут ли они появляться в эпоху ИИ – это пока открытый вопрос», - считает Кронгауз.

Одной из жертв нейросетей могут стать программисты, которые сами же их и создавали. Как объяснил кандидат физико-математических наук, председатель Совета директоров ALP Group Лоран Джейкобс, ИИ разрушил традиционную карьерную лестницу в IT-индустрии, фактически заменив «нижнюю часть пирамиды», а именно младших специалистов, которые ранее писали основную часть кода. В результате в IT возник кадровый разрыв: новым разработчикам взяться неоткуда, поскольку им негде приобретать продвинутые навыки программирования. В конечном счете, через пару поколений может не остаться людей, которые понимают, как изначально обучался искусственный интеллект.

«Сейчас люди, которые создают, условно говоря, GPT-7, понимают, как был устроен GPT-1, но таких людей во всем мире несколько сотен. Лет через двадцать то, как все начиналось, будет уже тайным знанием. И большинство людей будет пользоваться ИИ, как магией – безоговорочно принимая на веру то, что он выдает», - заявил Джейкобс.

Эксперт считает, что в будущем одним из ключевых навыков будет умение общаться с искусственным интеллектом – составлять запросы. Для этого необходимо понимать логику машины и то, как она работает. В связи с этим есть надежда, что люди по крайней мере не забудут таблицу умножения и базовые математические приемы, ведь без них не обойтись, даже если роль человека будет сводиться к функции оператора.

Однако есть навыки, которые люди уже потеряли, особенно те, кто живет в мегаполисах. В частности, считать в уме, запоминать номера телефонов, ориентироваться на местности без карт и GPS-навигаторов. Также люди уже не знают, как читать следы, понимать поведение птиц и повадки диких животных. Утрачены и навыки самообеспечения: ранее крестьянская семья могла сама построить дом, соткать одежду, выделать кожу и вырастить еду.

Теперь же человечество может лишиться умения писать сложные тексты, формулировать законченную мысль – мозг разучивается выстраивать логические цепочки аргументов. ИИ умеет упрощать, избавляя от необходимости читать длинные тексты – это грозит потерей умения анализировать и делать выводы. Также исчезает период ученичества в целом ряде профессий: от юриспруденции до медицинской диагностики.