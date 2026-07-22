Ядро Земли может быть холоднее, чем считалось

На 1000 °C ниже: ученые переоценили температуру ядра Земли
Ядро Земли может быть холоднее примерно на 1000 °C, чем принято считать — к такому выводу ученые пришли на основе результатов лабораторных экспериментов. Их представил петролог Майкл Уолтер из Института Карнеги на конференции Гольдшмидта, пишет Science.
Ядро Земли размером с Марс состоит в основном из железа, причем внешнее ядро расплавлено, а внутреннее, величиной с Луну, твердое. Магнитное поле планеты порождается движением жидкого металла во внешнем ядре и существует как минимум 4 миллиарда лет. Сегодня это динамо поддерживается главным образом за счет медленного застывания внутреннего ядра, которое выделяет тепло и легкие элементы, поднимающиеся в жидкий металл над ним. Однако по некоторым моделям охлаждения Земли внутреннее ядро начало твердеть лишь чуть более полумиллиарда лет назад. Отсюда следует так называемый «парадокс нового ядра» — а что же тогда раньше поддерживало динамо?
Ответ зависит от условий в глубинах планеты. Температура внутреннего ядра должна быть такой, чтобы оно не стало жидким в условиях чудовищного давления. Не имея возможности измерить ее напрямую, ученые воспроизводят экстремальные условия центра Земли в лаборатории. Большинство таких экспериментальных оценок сходятся на уровне выше 6000 кельвинов.
Новый способ нагрева и измерений
Уолтер и его коллеги потратили более пяти лет на разработку нового способа таких измерений. Как и в прежних опытах, они сдавливали крошечные образцы железа между наконечниками алмазных наковален до давлений почти в 2 миллиона атмосфер. Но вместо нагрева железа лазером экспериментаторы подавали электрические импульсы с интервалом в микросекунды, что давало лучший контроль. И вместо того чтобы искать признаки плавления в самом железе, они отслеживали ключевую остановку роста температуры — тот момент, когда подводимая энергия уходит на плавление железа, а не на его разогрев.
Как показали эти опыты, при давлении на границе внутреннего ядра, чистое железо должно плавиться при температуре от 4420 до 5220 кельвинов — что более чем на 1000 °C ниже прежних оценок.
Бо́льшая часть этой неопределенности связана с экстраполяцией данных, полученных при давлении внешнего ядра, на условия у границы внутреннего ядра, обзясняет Уолтер. Поправка на легкие элементы, присутствующие в земном ядре, делает оценку еще ниже — до центрального значения 4284 кельвина.
Эти температуры, а также оценки теплопроводности железа при таких давлениях, подставили в модели тепловой эволюции Земли. Оказалось, что одного лишь охлаждения ядра могло быть достаточно для поддержания магнитного динамо на протяжении большей части истории Земли — вплоть до того момента чуть более полумиллиарда лет назад, когда внутреннее ядро начало затвердевать, говорит Уолтер: «Наши цифры делают термически управляемое геодинамо более вероятным».
Остатки другой планеты внутри Земли — теперь тоже под сомнением
Из этих результатов следует еще один важный вывод: граница между ядром и мантией Земли тоже холоднее, чем считалось. Это затруднит плавление пород в этой зоне и может поставить под сомнение теории, согласно которым гигантские скопления на границе с ядром, выявляемые по аномально медленному прохождению сейсмических волн сквозь недра Земли, состоят из расплавленной породы, отмечает Уолтер.
Эта работа возобновляет дискуссию о температуре ядра, которая считалась закрытой, заметил физик-минералог Дарио Альфе, из Университетского колледжа Лондона, чьи работы во многом способствовали нынешней общепринятой точке зрения. Сам же он настроен скептически.
«Трудно сказать, верно это или нет, без должного анализа методов. Честно говоря, я посвятил этому вопросу достаточно времени, чтобы открывать его заново», — сказал он.