Самый большой водопад в мире стал мощнее. Как это отразится на климате?

Водопад в Датском проливе между Гренландией и Исландией является самым большим и высоким водопадом на Земле. Благодаря плотности и силе тяжести ледяная арктическая вода низвергается каскадами на высоту более 3500 метров в Атлантический океан.

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Новое исследование показало, что объем стока увеличился на 9%. Это привело к изменению глобального климата.

Водопад играет ключевую роль в глобальной циркуляции океанов. Увлекая плотную, замерзающую воду на юг, поток расчищает пространство для теплого течения Гольфстрим, которое движется на север. Когда этот подводный каскад ослабевает, в тропиках накапливается тепло, что приводит к возникновению сильных штормов.

Кроме того, более быстрое течение выносит богатые углеродом глубоководные воды на поверхность. Это значительно повышает биологическую продуктивность океана.

По словам ученых, отмеченное усиление потока может способствовать более равномерному распределению тепла по регионам планеты. Возможно, это смягчит экстремальную жару в тропиках и приостановит потепление в Арктике.

Но нельзя исключать и негативных последствий. Явление способно повлечь резкие сдвиги в океанических процессах. Они, в свою очередь, вызовут падение температур в Европе, мощные ураганы в тропиках и засухи в Индии и Африке, сообщает Nature Communications Earth Environment.

Ранее сообщалось, что Большому Барьерному рифу предрекли коллапс из-за Эль-Ниньо. Это явление усугубит последствия изменения климата.