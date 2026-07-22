Как собаки Дезик и Цыган проложили людям дорогу в космос

Дезик и Цыган участвовали в самом первом в истории космонавтики полете собак на ракете 22 июля 1951 года. Тогда они вернулись целыми и невредимыми. Ученые бежали навстречу приземлившейся капсуле с криками: "Они живы! Живы! Они лают!". Собак обнимали, поднимали на руки…

Собак в космос ученые начали отправлять задолго до полета человека. Запуски проходили с полигона Капустин Яр по программе биологических исследований Академии наук СССР. На ракетах, которые поднимались на 100-110 км, предполагалась система катапультирования животных на различных высотах из негерметичной головной части. В скафандрах и без применения кислородных масок.

С 1951 по 1966 год не менее четырех десятков собак разных пород и размеров были задействованы в советской космической программе. Дезик, Цыган, Лиза, Чижик, Мишка, Рыжий, Кнопка, Малышка, Смелый, Джойна, Рыжая, Уголек, Ветерок, Козявка, Альбина, Лайка, Чернушка, Бульба, Белка и Стрелка… Увы, на слуху сегодня лишь единицы.

К сожалению, фото после успешного приземления первых четвероногих космонавтов нет. В эйфории от того, что все получилось, оказалось как-то не до того.

Кстати, второй старт, буквально через неделю, оказался для Дезика трагическим: не сработал парашют. И это был далеко не единственный случай гибели лохматых "космонавтов".

Каждая из собачек помещалась в отдельную тележку, которая, отстреливаясь из падающей "головы" ракеты, спускалась на землю на парашюте. Тележки и скафандры изготавливались на заводе "Звезда". Первая, правая, тележка отстреливалась на 75-90 км. И практически сразу раскрывался парашют. Вторая, левая, катапультировалась на высоте 35 км. Основной парашют открывался на высоте 3-4 км…

Почему советские конструкторы, отрабатывая полеты человека на ракетах, сделали ставку на собак? Рассматривались разные варианты: мыши, крысы, обезьяны. И даже кошки. Но американцы, допустим, предпочитали работать только с обезьянами. А вот выбор советских ученых пал на "друзей человека".

Один из основоположников космической медицины, знаменитый академик Олег Газенко, даже посещал цирк, чтобы понаблюдать и за дрессированными собаками, и за обезьянами. И понял: обезьяны слишком эмоционально неустойчивы. Собаки же, особенно беспородные, не такие капризные, они сообразительны, ценят доброе отношение и лучше поддаются дрессировке. Это было очень важно.

Их, небольших по размеру, в возрасте от 2 до 5-6 лет и весом не более 6-7 кг, находили на улицах, в подворотнях. В зооприемнике отмывали, обследовали, кормили досыта. Те, которых отбирали, жили в виварии.

Подготовка лохматых "космонавтов" отличалась большой кропотливостью. На нее уходили месяцы. Но случались и исключения. Скажем, в сентябре 1951 года на ракете отправили собачку с необычным именем - ЗИБ. Корреспонденту "РГ" рассказывали: это была необученная дворняжка. Ее ученые нашли бегающей в районе полигона после того, как за несколько дней до пуска сбежала другая собака по кличке Бобик. Оказывается, на самом деле ЗИБ - это аббревиатура, означающая "запасной исчезнувшего Бобика". Говорят, она принадлежит самому Королеву. Кстати, "запасной" слетал очень успешно.

Настоящими "космонавтами" стали собачки Альбина и Козявка. 7 июня 1956 года они успешно слетали в космос. В единой команде они путешествовали вместе еще два раза и каждый раз благополучно возвращались.

Поистине рекордсменкой стала собака Кусачка, полетевшая в первый раз 24 июня 1960 года. А потом - еще и еще. В общей сложности в ее "звездной карьере" зафиксировано шесть стартов.

Как складывалась судьба собачек, которые благополучно вернулись из полета? Так, знаменитая Стрелка потом принесла здоровое потомство - шесть щенков. Один из них был отправлен в подарок жене президента США Джона Кеннеди Жаклин. Собачку Жульку взял к себе академик Олег Газенко, и она прожила у него почти двенадцать лет.

А Цыгана, напарника погибшего во втором полете Дезика, забрал к себе домой председатель госкомиссии по организации исследований на геофизических ракетах - академик Анатолий Благонравов.

Многие "разведчицы космоса", ушедшие на заслуженный отдых, жили в виварии - на полном коште.