Под поверхностью Марса нашли следы магматических рек

Новое исследование показало, что под корой Марса когда-то бурлили реки магмы. Это открытие повысило вероятность того, что на Красной планете могла существовать жизнь.

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Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) изучили данные, собранные спускаемым аппаратом Insight. Он регистрировал сейсмические волны, вызванные падениями метеоритов и марсианскими землетрясениями.

Сейсмические данные использовали для анализа \ границы, расположенной в 24 км под поверхностью Марса. Результаты показали, что наиболее вероятной причиной образования этой границы было скопление расплавленной породы глубоко под землей, простирающееся в стороны на сотни или даже тысячи километров.

Ранее ученые допускали, что в основе вулканов на Марсе лежат простые изолированные магматические очаги. Ноновое открытие указало на наличие более сложной и взаимосвязанной системы. Такая система могла бы создать химически сложную кору, способную перерабатывать элементы и поддерживать процессы, необходимые для существования атмосферы и океана на поверхности.

Она также помогла бы регулировать климат на планете без тектоники плит. Подобные процессы возможны и на других планетах, сообщает Nature Astronomy.

Ранее стало известно, что на Плутоне впервые обнаружили гигантские оползни. Самый крупный из них охватил площадь примерно в 130 квадратных километров.