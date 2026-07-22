Под поверхностью Марса нашли следы магматических рек
Новое исследование показало, что под корой Марса когда-то бурлили реки магмы. Это открытие повысило вероятность того, что на Красной планете могла существовать жизнь.
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) изучили данные, собранные спускаемым аппаратом Insight. Он регистрировал сейсмические волны, вызванные падениями метеоритов и марсианскими землетрясениями.
Сейсмические данные использовали для анализа \ границы, расположенной в 24 км под поверхностью Марса. Результаты показали, что наиболее вероятной причиной образования этой границы было скопление расплавленной породы глубоко под землей, простирающееся в стороны на сотни или даже тысячи километров.
Ранее ученые допускали, что в основе вулканов на Марсе лежат простые изолированные магматические очаги. Ноновое открытие указало на наличие более сложной и взаимосвязанной системы. Такая система могла бы создать химически сложную кору, способную перерабатывать элементы и поддерживать процессы, необходимые для существования атмосферы и океана на поверхности.
Она также помогла бы регулировать климат на планете без тектоники плит. Подобные процессы возможны и на других планетах, сообщает Nature Astronomy.
Ранее стало известно, что на Плутоне впервые обнаружили гигантские оползни. Самый крупный из них охватил площадь примерно в 130 квадратных километров.