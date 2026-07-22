При раскопках на железной дороге найдена редкая монета III века н.э.

Археологи, проводящие раскопки вдоль новой железнодорожной линии в Восточной Англии, обнаружили редкую монету. Ее датировали 287 годом нашей эры. Монету отечканили в период правления императора-узурпатора Караузия.

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Караузий командовал римским флотом в проливе Ла-Манш. Император Максимиан обвинил его в присвоении добычи и мятеже и приказал казнить, но Караузий бежал в Британию. Там он провозгласил себя императором Британии и северной Галлии, создав независимое государство, которым правил с 286 по 293 год н.э. В конце концов он был убит своим собственным сподвижником Аллектом.

Планируемая железнодорожная линии Восток-Запад соединит Оксфорд, Бедфорд и Кембридж. Археологи ведут раскопки на нескольких сотнях участков будущих строительных работ.

В число уже найденных артефактов вошли римские монеты, глиняная посуда и кувшин позднего железного века. Ученые подчеркнули, что каждое открытие помогает составить более полное представление о людях, которые когда-то жили здесь.

Еще одна римская монета, обнаруженная во время раскопок, была датирована II веком. Вероятно, она была отчеканена при императоре Антонине Пии или Марке Аврелии. Археологи планируют провести раскопки в 6 тысячах мест вдоль железнодорожного маршрута Восток-Запад в течение двух лет. После завершения раскопок артефакты будут очищены, проанализированы и добавлены в археологический архив, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что остатки древнейшей англосаксонской больницы нашли на территории монастыря. Рядом находились захоронения людей с тяжелыми болезнями или травмами.