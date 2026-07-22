В России утвердили понятия «цифровой след» и «цифровая гигиена»

Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами определило ряд понятий, связанных с информационными технологиями и кибербезопасностью, в проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями.

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Согласно документу, цифровой след – это информация о действиях пользователя в цифровой форме, а также данные о компьютерных или электронных устройствах, которые могут использоваться для выявления, раскрытия и расследования IT-правонарушений.

Цифровая гигиена определяется как совокупность знаний, навыков и правил безопасного поведения граждан и организаций в цифровой среде, направленных на предупреждение IT-правонарушений. Под цифровой грамотностью в документе понимается набор компетенций, необходимых для безопасного и эффективного использования интернета, цифровых инструментов и технологий.

Кроме того, проект доктрины содержит определения таких терминов, как «антифрод-меры», «антифрод-система», «фрод-потенциал», «профилактика виктимизации», «финансовая грамотность» и ряда других понятий.