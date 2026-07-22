«Ухо Путина». В ЕС разгорелся скандал из-за созданного в РФ менеджера паролей

Менеджер паролей Passwork, который позиционирует себя как европейская компания, на самом деле был разработан в России и связан с российской компанией. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечает издание, Passwork рекламирует себя как независимую европейскую компанию со штаб-квартирой в Испании и делает акцент на европейском происхождении продукта. Однако расследование показало, что европейская структура Passwork Europe SL тесно связана с российской компанией Passwork LLC, созданной в Архангельске. По данным журналистов, российская компания якобы работает по лицензии ФСБ и имеет контракты с рядом российских организаций, включая компании, находящиеся под европейскими санкциями. Из-за этого Le Monde иронично назвало в своей статье Passwork «ухом Путина».

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился в том, что речь идет о сертификате ФСТЭК ФСБ. Данное разрешение необходимо, чтобы использование ПО стало возможно в том числе с предприятиях категории КИИ. Налитиче сертификата ФСТЭК ФСБ никак не указывает на потенциальное сотрудничество разработчиков Passwork с российскими силовыми ведомствами.

Passwork был создан российскими предпринимателями Ильей Гарахом и Андреем Пьянковым в середине 2010-х годов. Позднее для продвижения продукта на западных рынках была зарегистрирована компания в Финляндии, а после начала СВО – структуры в ОАЭ и Испании. При этом расследование Le Monde утверждает, что европейская и российская версии продукта продолжают использовать одно и то же программное обеспечение, получают обновления одновременно и управляются людьми, связанными с первоначальной российской компанией.

По информации Le Monde, среди клиентов Passwork в Европе есть организации, работающие с чувствительной информацией, в том числе Технический университет Дрездена, Государственная лаборатория Ирландии, дочерняя структура французской телекоммуникационной компании Orange, а также Haropa Port – оператор крупнейших портов на Сене.

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Вместе с тем Le Monde обращает внимание, что компанией Passwork FZ-LLC руководят те же люди, что и российской Passwork LLC. По мнению опрошенных изданием экспертов, основным риском в подобной ситуации может стать потенциальная компрометация программного обеспечения через обновления. При этом большинство клиентов используют локальную версию Passwork, при которой пароли не передаются на серверы компании.