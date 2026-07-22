Названа причина масштабной эпидемии оспы в Австралии в XVIII веке

Результаты нового научного исследования раскрыли причину масштабной вспышки оспы в Австралии в 1789 году. Ею мог стать флакон с высушенными оспенными струпьями, попавший на континент вместе с британской флотилией. Эпидемия, охватившая коренное население, привела к гибели порядка 220 тысяч человек — летальность достигала 60%, а скорость распространения инфекции была чрезвычайно высокой.

Напомним, что спустя несколько десятилетий после картографирования Австралии Джеймсом Куком британцы отправили туда Первый флот, чтобы основать первую колонию. В 1788 колонисты прибыли на континент и основали поселение Сидней-Коув (впоследствии Сидней), а примерно через год среди аборигенов разразилась масштабная эпидемия оспы.

До недавнего времени происхождение этой разрушительной вспышки оставалось предметом дискуссий в научной среде. Примечательно, что на момент прибытия Первого флота ни у аборигенов, ни у британских моряков и поселенцев признаков оспы зафиксировано не было. Предполагалось, что патоген могли занести случайно рыбаки из Индонезии.

Авторы нового исследования провели компьютерное моделирование. Результаты показали, что эпидемия начала распространяться в марте 1789 года именно в окрестностях британского поселения Сидней-Коув (а не с севера континента, куда могли добраться индонезийцы), после чего охватила значительную часть юго востока Австралии.

Ученые назвали наиболее вероятным источником заражения флаконы с оспенными струпьями. В ту эпоху, до появления вакцины в 1796 году, медики практиковали вариоляцию — метод профилактики оспы путем втирания порошка из корочек или инфицированной жидкости в небольшие надрезы на коже. Нельзя исключать, что один из врачей Первого флота мог взять такой материал с собой и пополнить запасы инфекционного материала во время остановок в Кейптауне или Рио-де-Жанейро.

Заражение аборигенов могло произойти непреднамеренно, однако авторы исследования не сбрасывают со счетов и версию целенаправленного распространения болезни. Косвенным свидетельством в пользу этого предположения служат исторические данные об обострении отношений между колонистами и коренным населением в месяцы, предшествовавшие эпидемии.

Кроме того, выводы ученых побуждают к пересмотру устоявшихся оценок численности аборигенного населения Австралии на момент прибытия Первого флота. Если ранее предполагалось, что в стране проживало около 300 тысяч коренных жителей, то, по новым расчетам исследователей, их число составляло не менее трех миллионов человек, сообщает Nature Human Behavior.

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