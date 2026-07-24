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Маск предположил, когда ИИ сможет превзойти совокупный интеллект человечества

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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) примерно через пять лет могут превзойти совокупный интеллект человечества.

Маск рассказал, когда ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества
© Global Look Press

Такое мнение высказал Илон Маск, возглавляющий космическую компанию SpaceX, которая разрабатывает свою нейросеть Grok.

"Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный интеллект примерно через пять лет. <...> На самом деле не останется ничего такого, что ИИ не смог бы делать лучше, чем люди, разве что, возможно, быть человеком", - сказал бизнесмен в интервью британскому журналу The Economist.

По оценкам Маска, если в мире не произойдет третьей мировой или "глобальной термоядерной" войны, то развитие искусственного интеллекта приведет к наступлению "эры невероятного процветания". При этом предприниматель счел маловероятным, что через 10 лет человечество сохранит контроль над ИИ. По его мнению, остается риск, "связанный с ИИ и роботами[-убийцами], он не равен нулю".

"Я не вижу никакого способа по-настоящему остановить это невероятное развитие ИИ и роботов. Порой я думаю, что, если бы была кнопка "стоп", возможно, нам бы не следовало на нее нажимать, потому что наиболее ожидаемый итог - это невероятное процветание для всех", - подчеркнул он.

22 июля Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео при помощи технологий искусственного интеллекта Grok Imagine, разработанный его компанией xAI, создаст в 2026 году фильм по мотивам поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.

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