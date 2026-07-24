Маск рассказал, когда ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) примерно через пять лет могут превзойти совокупный интеллект человечества.

Такое мнение высказал Илон Маск, возглавляющий космическую компанию SpaceX, которая разрабатывает свою нейросеть Grok.

"Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный интеллект примерно через пять лет. <...> На самом деле не останется ничего такого, что ИИ не смог бы делать лучше, чем люди, разве что, возможно, быть человеком", - сказал бизнесмен в интервью британскому журналу The Economist.

По оценкам Маска, если в мире не произойдет третьей мировой или "глобальной термоядерной" войны, то развитие искусственного интеллекта приведет к наступлению "эры невероятного процветания". При этом предприниматель счел маловероятным, что через 10 лет человечество сохранит контроль над ИИ. По его мнению, остается риск, "связанный с ИИ и роботами[-убийцами], он не равен нулю".

"Я не вижу никакого способа по-настоящему остановить это невероятное развитие ИИ и роботов. Порой я думаю, что, если бы была кнопка "стоп", возможно, нам бы не следовало на нее нажимать, потому что наиболее ожидаемый итог - это невероятное процветание для всех", - подчеркнул он.

22 июля Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео при помощи технологий искусственного интеллекта Grok Imagine, разработанный его компанией xAI, создаст в 2026 году фильм по мотивам поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.