В российском городе нашли старинное надгробие в виде ствола дерева

В ходе раскопок на архирейском кладбище в историческом районе Перми археологи обнаружили надгробие в виде мощного ствола с отрубленными ветвями. Срез каменного дерева венчает крест.

© Камская археологическая экспедиция ПГНИУ

Как пояснили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, в могиле похоронен коллежский советник Космач Епафродит Сергеевич, он скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти пермяка стало "перерождение сердца". Так в начале XX века называли болезнь, в ходе которой мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности.

По мнению ученых, надгробие в виде дерева в христианской культуре отражает представления о жизни и смерти. В частности, срубленное дерево символизирует завершение жизненного пути, а если на нем обрублены ветки, то это означает, что человек при жизни не оставил потомства.