Амурский динозавр Ванюша мог быть самкой

Знаменитый олоротитан Ванюша, который является самым известным на сегодня динозавром Приамурья, возможно, на самом деле был самкой. К такому выводу пришла международная группа ученых, среди которых амурские палеонтологи отец и сын Болотские.

История находки началась в конце 1990-х годов в Архаринском районе, на Кундурском местонахождении динозавров. Тогда 14-летний Иван Болотский, работавший в экспедиции под руководством своего отца Юрия Болотского, наткнулся на первые хвостовые позвонки. По словам учёного, это был настоящий «вау-эффект» — он буквально «поймал динозавра за хвост». Извлечение гигантского скелета потребовало колоссальных усилий: работы растянулись на три года — первую часть извлекли в 1999-м, вторую в 2000-м, а череп — в 2001-м.

Эта находка открыла новую эру палеонтологии в регионе. Спустя четверть века кости продолжают приносить сюрпризы. Международный коллектив из 15 ученых проанализировал множество скелетов гадразаврид (семейство, к которому относится олоротитан), но амурский экземпляр стал одним из ключевых. Исследование показало: на остистых отростках хвостовых позвонков обнаружены множественные сросшиеся переломы в строго определенном месте.

Как пишет «Амурская правда», гипотеза ученых заключается в том, что эти травмы — следствие агрессивного брачного поведения. Самец, весивший до 3,5 тонны, мог повредить хвост самке (которая весила около полутора тонн) во время спаривания. Уникальность амурского скелета в том, что хвост сохранился целиком, что позволило проследить все повреждения вдоль позвоночника. Компьютерное моделирование подтвердило вероятность такой версии. Иван Болотский пояснил, что это пока гипотеза, но эксперимент показал, что она вполне вероятна.

Ученый также добавил, что научный потенциал скелета далеко не исчерпан: у олоротитана была сломана нижняя челюсть и повреждена нога, а внутренняя структура гребня на голове еще ждет своего изучения. Сейчас в лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН, которую после смерти Юрия Болотского возглавил его сын, хранятся тысячи образцов.

Олоротитан Ванюша давно стал мировым брендом Приамурья. Его копии украшают музеи Японии, Бельгии и Китая. В Благовещенске гостей института встречает реплика скелета, которую в ближайшее время планируют отреставрировать с учетом новых данных о форме черепа. Так что Ванюша продолжает удивлять мир и спустя 25 лет после находки.