В Словакии раскопали военную базу императора Марка Аврелия

В Словакии археологи обнаружили уникальный лагерь римских легионеров эпохи Марка Аврелия с массовыми захоронениями солдат, сообщает Министерство экономики страны. Военный объект площадью около 7,4 гектара был найден во время масштабных раскопок на территории строящегося индустриального парка в городе Шурани. Полевой походный лагерь относится ко второй половине II века нашей эры — периоду кровопролитных Маркоманских войн (166–180 годы, затяжной и кровопролитный военный конфликт между Римской империей и союзом германских и сарматских племен, в котором римлянам впервые за долгое время пришлось вести оборонительные бои на собственной территории).

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Обнаруженный лагерь имеет нестандартную асимметричную форму, что отличает его от традиционных прямоугольных римских укреплений. Тем не менее здесь присутствуют все ключевые оборонные элементы, включая пять въездных ворот и систему рвов. Исследователи впервые на территории Словакии зафиксировали так называемую клавикулу — специфический тип ворот с полукруглой траншеей и валом.

Тайны древнего поля боя

Главной неожиданностью для антропологов стало обилие человеческих останков. Скелеты и их фрагменты были наспех погребены в неглубоких могилах, оборонительных рвах, колодцах и хозяйственных ямах. Предварительный осмотр показал, что большинство погибших были римскими легионерами. Рядом с ними обнаружено множество предметов воинской экипировки и оружия: фрагменты шлемов, наконечники стрел, копья, пластинчатые и чешуйчатые доспехи, фибулы и монеты. Ученым удалось найти даже железные гвозди от подошв знаменитых римских военных сандалий — калиг.

Поразительно, что ценное по тем временам имущество не было разграблено, что указывает на стремительный финал военного конфликта.

Помимо римского лагеря, на территории будущего промпарка ученые выявили следы других эпох, охватывающие более 3000 лет истории региона. В их числе — поселение бронзового века с плотной деревянной застройкой, раннесредневековая славянская деревня VII–VIII веков и два крупных кладбища, включая некрополь периода Аварского каганата.