Китай вывел на орбиту девять спутников

Китай успешно вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя Gravity-1 ("Иньли-1").

Об этом сообщает агентство Xinhua.

"22 июля в 10:54 (05:54 по Мск) с морской платформы в акватории у побережья Шанхая состоялся успешный запуск ракеты-носителя Gravity-1. Ракета вывела на целевые орбиты девять спутников", - говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет о спутниках серий Dongpo ("Дунпо"), Xiguang ("Сигуан") и Tianyi ("Тяньи"), используемых для дистанционного зондирования Земли.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества.