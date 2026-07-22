Созданные с ИИ приложения заполонили App Store

Благодаря современным ИИ-инструментам создавать мобильные приложения стало просто. Очень просто. Любой может описать свою идею текстом, и нейросеть сама напишет код. Результат не заставил себя ждать.

За прошлый год в магазине приложений Apple появилось около 600 тысяч новых программ, на 30% больше, чем годом ранее. А в первой половине этого года их вышло уже 560 тысяч, что вдвое больше, чем за тот же период в 2025-м.

Это, конечно, выгодно Apple, но люди не спешат скачивать «такие» новинки. В прошлом году количество загрузок выросло всего на 3%, а в этом только на 2%.

При этом каждое новое приложение требует проверки со стороны Apple, и разработчики жалуются, что ждать одобрения приходится дольше, иногда до месяца.