Когда лучше отказаться от покупки смартфона с рук

Покупка подержанной техники по сниженной цене может обернуться дополнительными расходами на ремонт, даже если устройство внешне выглядит полностью исправным. С таким предупреждением в разговоре с «Газетой.Ru» выступил руководитель сети сервисных центров «Сети компьютерных клиник» Антон Аулов.

По словам эксперта, не все внешние дефекты свидетельствуют о серьезных неисправностях. Косметическими считаются мелкие царапины и потертости, легкое пожелтение пластика, единичные битые пиксели и небольшой люфт крышки ноутбука при исправных петлях. Однако поводом отказаться от покупки могут стать признаки неквалифицированного ремонта, запах гари или оплавленного пластика, а также следы попадания влаги и коррозии на контактах, разъемах и внутри корпуса. При наличии индикатора влаги в слоте для SIM-карты или карты памяти эксперт рекомендует проверить, чтобы он не был красным или розовым.

Перед покупкой также советуют проверить серийный номер, документы и комплектацию устройства, а сведения в настройках сверить с информацией на корпусе. Отсутствие коробки или чека не всегда говорит о проблемах, однако затрудняет проверку истории эксплуатации и предыдущих ремонтов.

В «Сети компьютерных клиник» рекомендуют попросить продавца не заряжать смартфон или ноутбук перед встречей. Это позволит оценить запуск устройства, скорость зарядки, время автономной работы и степень нагрева.

«Так можно оценить запуск, зарядку и поведение техники с самого начала. Проверьте, сколько она держит заряд при обычной нагрузке и насколько быстро заряжается. Тревожные сигналы — быстрая разрядка и сильный нагрев», — отметил Антон Аулов.

Кроме того, при осмотре рекомендуется проверить все разъемы, подключив кабель к каждому из них, протестировать экран с помощью однотонных изображений, а также оценить работу накопителя, например, скопировав и открыв небольшой файл. Если продавец отказывается проводить такие проверки, торопит с оплатой или не позволяет открыть настройки устройства, это следует воспринимать как тревожный сигнал.

Как отметил специалист, низкая цена не гарантирует выгодную покупку, поскольку даже незначительный скрытый дефект способен привести к ремонту, стоимость которого перекроет всю экономию. По этой причине перед оплатой он рекомендует провести диагностику или полноценную проверку основных функций устройства.