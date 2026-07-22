ИИ-модель Grok Imagine создаст фильм по поэме Гомера "Одиссея"

Сервис генерации изображений и видео Grok Imagine от компании xAI планирует до конца 2026 года завершить работу над полнометражным фильмом по мотивам поэмы Гомера "Одиссея". Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

По словам бизнесмена, создаваемая лента будет отличаться высокой исторической достоверностью и бережным отношением к литературному первоисточнику, стремясь в точности отразить творчество древнегреческого поэта.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон высказался против замены живых актеров искусственным интеллектом. Он назвал такую перспективу ужасающей.

По его мнению, нейросети – это полная противоположность творческому процессу. Однако он допустил, что ИИ может оказаться полезным для удешевления визуальных эффектов.