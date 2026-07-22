Эксперт объяснил, почему не нужно хранить фотографию паспорта в телефоне

Россиянам не следует хранить в телефоне фотографии паспорта и пересылать его через мессенджеры. Об этом руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм».

Юрист объяснил, что фотография паспорта содержит персональные данные, которые мошенники могут использовать в преступных целях. В частности, злоумышленники при помощи персональных данных попытаются оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты на различных сервисах, провести фишинговые атаки или создать поддельные документы.

Хаминский отметил, что если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть к мошенникам при утере устройства, взломе аккаунта или при заражении устройства вредоносным программным обеспечением. Риск несанкционированного доступа нельзя исключить даже при использовании пароля.

Также опасно пересылать фото паспорта через мессенджеры, поскольку изображение может сохраниться в облачных резервных копиях, памяти устройства получателя или быть переслано третьим лицам без ведома владельца документа. Поэтому отправлять фото следует лишь через защищенные официальные каналы. Не нужно хранить изображение в облачных хранилищах без дополнительной защиты и следует регулярно проверять доступ приложений к галерее смартфона.