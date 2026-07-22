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Раскрыта причина поломки дорогих смартфонов Samsung

Lenta.ru

Корпорация Samsung выяснила причину массовой поломки дисплеев смартфонов Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Central.

Названа причина покраснения экранов Samsung Galaxy S26 Ultra
© Global Look Press

Авторы медиа напомнили, что в середине июля владельцы Galaxy S26 Ultra — самого передового и дорогого смартфона Samsung — начали жаловаться на покраснение экрана девайса. В верхней части дисплея заметили красные пятна. По данным Android Central, проблема оказалась связана с функцией Privacy Display.

Об итогах расследования журналистам рассказал источник в компании. По его словам, покраснение может появиться в тот момент, когда на экран падает большое количество света. Определенным образом ошибка связана с Privacy Display — эксклюзивной для Galaxy S26 Ultra функцией, которая затемняет некоторые области экрана, не позволяя посторонним подглядывать.

Также источники рассказали, что первые жалобы на покрасневший экран флагмана Samsung появились не летом, а еще три-четыре месяца назад. Как говорится в материале, инженеры компании выяснили, что проблема заключается только в программном обеспечении (ПО), а значит, ее можно будет устранить в ближайшем обновлении.

Ранее журналисты издания MakeUseOf призвали пользователей отключить настройку нейросети Galaxy AI на смартфонах Samsung, чтобы телефоны обрабатывали запросы, не отправляя данные на серверы.