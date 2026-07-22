Названа причина покраснения экранов Samsung Galaxy S26 Ultra

Корпорация Samsung выяснила причину массовой поломки дисплеев смартфонов Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Central.

Авторы медиа напомнили, что в середине июля владельцы Galaxy S26 Ultra — самого передового и дорогого смартфона Samsung — начали жаловаться на покраснение экрана девайса. В верхней части дисплея заметили красные пятна. По данным Android Central, проблема оказалась связана с функцией Privacy Display.

Об итогах расследования журналистам рассказал источник в компании. По его словам, покраснение может появиться в тот момент, когда на экран падает большое количество света. Определенным образом ошибка связана с Privacy Display — эксклюзивной для Galaxy S26 Ultra функцией, которая затемняет некоторые области экрана, не позволяя посторонним подглядывать.

Также источники рассказали, что первые жалобы на покрасневший экран флагмана Samsung появились не летом, а еще три-четыре месяца назад. Как говорится в материале, инженеры компании выяснили, что проблема заключается только в программном обеспечении (ПО), а значит, ее можно будет устранить в ближайшем обновлении.

Ранее журналисты издания MakeUseOf призвали пользователей отключить настройку нейросети Galaxy AI на смартфонах Samsung, чтобы телефоны обрабатывали запросы, не отправляя данные на серверы.