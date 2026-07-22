В РФ могут создать криминалистическую картотеку компьютеров и гаджетов

В России могут создать новую систему криминалистического учёта, которая будет идентифицировать компьютеры и другие электронные устройства по оставленным ими цифровым следам. Такое направление вошло в проект плана по реализации доктрины борьбы с ИТ-преступлениями, опубликованный Минцифры.

Предполагается, что система займётся сбором, хранением и обработкой данных из Сети. Какие именно сведения будут попадать в базу и кто получит к ней доступ, в документе пока не уточняется.

Одновременно власти предлагают развивать специализированные аналитические программы для исследований и судебных компьютерно-технических экспертиз.

Ещё один пункт — закрепить в законодательстве порядок использования информации из открытых источников в качестве доказательств по уголовным делам. Проще говоря, найденные в интернете цифровые следы хотят не просто складывать в папку, а официально приносить в суд.

Правда, готовой системы пока нет. В Минцифры подчёркивают, что документ описывает лишь направления работы, а для реализации некоторых инициатив ещё потребуется изменить нормативную базу. Проект вынесен на общественное обсуждение, поэтому его содержание может поменяться.

Если задумка доберётся до практики, у криминалистов появится цифровая картотека нового поколения: вместо отпечатков пальцев — следы компьютеров и гаджетов в Сети. Но самые любопытные детали — состав данных, сроки хранения и правила доступа — разработчикам ещё предстоит раскрыть.