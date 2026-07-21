Раскрыты данные об iPhone с рекордно большим экраном

Корпорация Apple представит смартфон, который будет иметь самый большой экран в линейке. Об этом в блоге на Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station (DCS).

Специалист раскрыл информацию о том, что Apple работает над телефоном, который будет иметь 7-дюймовый экран. Для сравнения, флагманский iPhone 17 Pro Max имеет дисплей диагональю 6,9 дюйма. DCS заявил, что этим аппаратом окажется iPhone 20 Pro Max — юбилейный смартфон, который выйдет осенью 2027 года.

Журналисты издания Notebookcheck заявили, что телефон, который выйдет в 20-ю годовщину релиза первого смартфона Apple, получит еще ряд значительных изменений. В материале говорится, что Apple пропустит модель iPhone 19, а увеличенный экран будет иметь полезную площадь передней панели 120 квадратных сантиметров. Кроме того, корпус флагмана будет преимущественным образом изготовлен из стекла.

Также авторы портала отметили, что Apple поступательно увеличивает диагонали экранов своих смартфонов с 2012 года, когда представила iPhone 5. «Конец этой тенденции пока не виден», — подытожили журналисты.

Ранее журналисты издания Macworld нашли в коде iOS 27 упоминание iPhone с двумя аккумуляторами. Они предположили, что это будет складной смартфон Apple.