Ученые впервые провели анализ ДНК Туринской плащаницы

Ученые впервые провели подробный анализ ДНК образцов Туринской плащаницы — погребальной ткани, которая укрывала тело Христа после распятия. Исследование показало, что на льняной ткани сохранились следы множества биологических объектов — от растений и животных до человеческой ДНК. Подробнее об этом написал портал Nature.

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Международная команда ученых провела исследование с использованием современных методов геномного секвенирования нового поколения без использования ПЦР. Целью анализа было не определение возраста плащаницы или подтверждение ее подлинности, а изучение биологической истории этого артефакта.

На ткани были выявлены несколько линий митохондриальной ДНК человека. Однако из-за большого количества следов, накопившихся за столетия, ученые не смогли установить первоначальный генетический материал, связанный с самой плащаницей.

Кроме того, анализ показал наличие сложного микробиома, включающего бактерии, грибы и солелюбивые археи. Специалисты также обнаружили следы ДНК растений и животных, среди которых были пшеница, морковь, кукуруза, бананы и арахис, а также крупный рогатый скот, свиньи, куры, собаки и кошки.

Ученые полагают, что такое разнообразие связано с долгой историей плащаницы. На протяжении веков ее перевозили, хранили и демонстрировали верующим. Люди прикасались к ткани, рядом находились различные растения и животные, поэтому на ткани скопилось множество биологических следов, говорится в материале.

До этого итальянский физик, главный научный сотрудник Исследовательского центра ENEA в городе Фраскати Паоло Ди Лаццаро и его команда нашли доказательство, указывающее на реальность воскресения Иисуса Христа.