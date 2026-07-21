Telegram вызывает перегрев iPhone и сотни ложных уведомлений

Пользователи Telegram для iPhone и iPad столкнулись со сбоем, из-за которого приложение начинает отправлять десятки и даже сотни одинаковых push-уведомлений, а устройство заметно нагревается. Об этом сообщает «Код Дурова».

По данным издания, пользователи получают многочисленные уведомления на английском языке с текстом «You have a new message», даже если Telegram использует русскую локализацию и настроено отображение содержимого сообщений. При этом уведомления не соответствуют реальным событиям в мессенджере, а при нажатии на них ничего не происходит. Как отмечает «Код Дурова», такие сообщения могут приходить буквально каждую минуту.

Корреспондент издания также столкнулся с этой проблемой. Одновременно с появлением ложных уведомлений iPhone или iPad может сильно нагреваться, вплоть до временной приостановки зарядки до снижения температуры устройства. По данным редакции, аналогичный сбой подтвердили и другие пользователи, а на устройстве корреспондента он появился после обновления Telegram до версии 12.9.

Как отмечает «Код Дурова», проблема наблюдается как на стабильных версиях iOS, так и на общедоступных бета-версиях операционной системы, что может указывать на связь сбоя с самим приложением Telegram, а не с конкретной версией iOS.

По данным «Кода Дурова», наиболее эффективным способом устранения сбоя остается удаление Telegram с последующей повторной установкой. Перед этим рекомендуется очистить кеш приложения и убедиться, что есть возможность повторно авторизоваться во всех аккаунтах. При этом издание отмечает, что переустановка не всегда решает проблему окончательно – у некоторых пользователей сбой возвращается через 7-14 дней.

Когда Telegram выпустит исправление ошибки, пока неизвестно.

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