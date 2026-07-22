Найдены свидетельства «разворота» Млечного Пути миллиарды лет назад

Астрономы из Великобритании обнаружили свидетельства того, что в далеком прошлом, порядка 10-11 млрд лет назад, Млечный Путь пережил катастрофическое столкновение с другой галактикой, в результате чего его диск "развернулся" на 90 градусов.

Это объясняет некоторые особенности в устройстве окраин галактики, сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества (RAS).

"Мы и в прошлом предполагали, что Млечный Путь пережил лобовое столкновение с галактикой, которую мы называем Гайя-Энцелад. Теперь нам удалось обнаружить и свидетельства того, что этот катаклизм изменил положение и диска Млечного Пути. Это означает, что большинство звезд галактики в прошлом двигалось по совсем другим траекториям вокруг ее центра", - пояснил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Кирилл Батраков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает Батраков, столкновения и слияния галактик происходят фактически постоянно в обозримом космическом пространстве. По текущим оценкам NASA, около четверти видимых галактик уже пережили подобные "космические ДТП" в прошлом, главным следствием которым было резкое ускорение процесса формирования новых звезд. В первые эпохи жизни Вселенной частота подобных катаклизмов могла быть еще выше.

Долгое время ученые считали, что Млечный Путь сталкивался лишь с относительно небольшими карликовыми галактиками, однако недавно орбитальный телескоп GAIA открыл во время наблюдений за движением отдельных звезд на его окраинах, что наша Галактика пережила потенциально сразу несколько крупных космических "ДТП". Это породило интерес к поиску других следов этих катаклизмов и изучению возможных их последствий.

Руководствуясь этой идеей, астрономы попытались воспроизвести найденные GAIA следы столкновений Млечного Пути с другими галактиками при помощи компьютерных моделей. Эти расчеты неожиданно показали, что для полного повторения текущего облика Галактики необходимо, чтобы ее столкновение с "Гайей-Энцеладом" привело к развороту древнего диска Млечного Пути на 90 градусов относительно его изначального положения.

Данная особенность в древней истории Галактики объясняет многие странности в расположении и характере движения ее ближайших спутников, а также раскрывает причины того, почему звезды на ее окраинах, расположенные внутри так называемого галактического гало, вращаются вокруг центра Млечного Пути с аномально медленной скоростью. Это следует учитывать при изучении истории эволюции Млечного Пути и других спиральных галактик, подытожили ученые.