Легенды привели археологов к двум потерянным городам Мексики

В мексиканском штате Герреро археологи обнаружили два ранее неизвестных памятника, которые удалось связать с поселениями Камутла и Сакуальпан, известными по колониальным документам XVI века и устным преданиям местных жителей. До сих пор их существование подтверждали только исторические источники.

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Находку сделали специалисты Национального института антропологии и истории Мексики во время археологической разведки перед строительством новой автомагистрали. В районе Эль-Чико они раскопали комплекс из 39 сооружений площадью около восьми гектаров с террасами, алтарями, подпорными стенами, остатками жилых построек и общественно-церемониальными площадками со стелами.

По мнению археологов, именно этот памятник соответствует поселению Камутла. Второй комплекс идентифицирован как Сакуальпан. В его центре находились две крупные платформы, образующие Г-образную планировку, а вокруг располагались жилые кварталы. Во время раскопок здесь обнаружили многочисленные изделия из красной керамики.

В доиспанскую эпоху этот регион находился на границе владений нескольких народов и одновременно испытывал влияние Тройственного союза ацтеков и государства пурепеча. По данным исследователей, оба поселения продолжали существовать и после начала испанской колонизации.

Окончательно жители покинули города в конце XVI века после введения властями Новой Испании тяжелых налогов.