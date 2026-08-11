Как доисторическая чума чуть не уничтожила всю Европу

В Европе к концу неолита (части каменного века) произошло резкое падение популяции — но долгое время ученые не могли сказать, почему. Портал theconversation.com рассказал о научной работе, которая объяснила возможную роль доисторической чумы.

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ДНК чумы, которую находят в древних человеческих останках, генетически довольно заметно отличается от штаммов чумы, которые вызвали Черную смерть в Европе. Доисторические штаммы болезни лишены гена, который позволяет бактерии распространяться через блох, что превращает паразитов в системы доставки бубонной чумы. При этом у них есть древние формы других генов, которые играют роль в заразности заболевания.

Доисторические случаи заболевания чумой достаточно рассеянны по разным археологическим контекстам, и раньше у ученых не было каких-либо доказательств, что за вспышками заболевания следовала массовая гибель людей. То есть, специалистам приходилось гадать, была ли древняя чума гарантированным смертным приговором, как средневековая бактерия Yersinia pestis, или она была больше похожа на кишечный грипп, который лишь иногда приводил к серьезным осложнениям. Чем-то подобным был предок чумной палочки — Yersinia pseudotuberculosis.

Так или иначе, множественные случаи чумы, зафиксированные в Европе примерно в то же время, что и крупное падение популяции, привели к тому, что некоторые эксперты начали винить болезнь в 500-летнем сокращении численности людей. Научная работа, опубликованная в журнале Nature, показывает, что это вполне может быть правдой.

Международная команда специалистов изучила две крупные вспышки чумы в доисторических племенах охотников-собирателей, живших на озере Байкал в 5 000 км к востоку от Европы. Они произошли примерно 5 500 и 5 000 лет назад. Причем одно из крупнейших кладбищ, фигурирующих в исследовании, давно озадачивало археологов.

Радиоуглеродная датировка показала, что смерти людей, похороненных в могильнике, произошли в одно время, и что в числе умерших необычайно много детей и подростков. Но раньше у исследователей не было каких-то зацепок, по которым можно было бы установить причину смерти. Поэтому авторы новой научной работы забрали образцы чумной ДНК со скелетов и провели генетический анализ умерших. Последний показал, что жертвами были преимущественно семьи — характерная черта болезни, передающейся от человека к человеку.

Генетические улики подчеркивают эмоциональную тяжесть этих смертей. Маленьких детей, погибших от болезни, хоронили в братских могилах, а родителей позже хоронили рядом с детьми.

Насколько мы знаем, байкальские охотники-собиратели были отрезаны от других азиатских культур неолита, и у них точно не было способов наладить контакт с европейскими фермерами той эпохи. Одна из версий авторов монографии предполагает, что вспышки чумы произошли независимо друг от друга в результате переполнения «животных резервуаров» болезни в Европе и на Байкале. Даже сегодня от диких животных вполне можно легко подхватить чуму.

Тот факт, что первые доказательства эпидемий доисторической чумы нашли именно в изолированных сообществах охотников-собирателей, важен для науки. Он бросает вызов предыдущим предположением о природе этой болезни. Например, открытие показывает, что чума сама по себе не была уникальным фактором в сокращении человеческой популяции в позднем неолите. Для того, чтобы произошла настоящая пандемия, нужны и другие предпосылки. Путешествующие люди разносили бы инфекцию, а высокая плотность популяции — поддерживала ее в поселениях.

Но при этом ученые знают наверняка, что, хотя плотность популяции в неолите была выше, в целом фермеры того времени были менее мобильными, чем охотники-собиратели до них. К тому же, в Европе пока не нашли улик, указывающих на аналогичные массовые смерти от чумы.

Наиболее очевидной дырой в теории о поздне-неолитовой эпидемии чумы является несовпадение дат. Отталкиваясь от радиоуглеродной датировки, исследователи смоделировали популяцию позднего неолита, и она следовала по предсказуемой траектории в северо-западной Европе. Пик пришелся на 5 600 лет назад, после чего наступила череда падений. Если бы в вымирании людей была виновна чума, то большинство случаев произошли бы вскоре после этой даты, когда сокращение популяции было самым резким. Но нет — археологические зацепки показывают, что случаи заражения чумой происходили спустя 400 лет после этого времени.

До того, как появилась гипотеза о чуме, сокращение европейской популяции в позднем неолите объяснялось упадком сельского хозяйства в связи с климатом. Исследователи даже смогли найти связь между смертями людей и сниженным производством зерна. Похожий паттерн сформировался и на Британских островах; ни в Британии, ни в Ирландии в то время не нашли следов чумы, что также говорит против версии о пандемии.

Наконец, есть и альтернативное объяснение — не исключено, что ученые просто не корректно интерпретируют данные. Может, в неолите произошла не массовая гибель людей, а, напротив, продолжительное расселение людей, в том числе в регионы с менее высокой плотностью населения.