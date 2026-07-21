На Титане и Плутоне найдено вещество, которого нет ни в одной базе данных

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал на спутнике Сатурна Титане и карликовой планете Плутон загадочное соединение, которое пока не удается идентифицировать.

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Анализ данных показал, что оба небесных тела имеют одинаковую инфракрасную сигнатуру. Это говорит о присутствии на Титане и Плутоне одного и того же неизвестного вещества.

По словам руководителя исследования Бруно Безара из Парижской обсерватории, находка оказалась неожиданной, поскольку Титан и Плутон разделяют миллиарды километров, а их геологическая история существенно различается. При этом оба мира обладают похожими атмосферами, состоящими преимущественно из азота и метана.

Под действием солнечного ультрафиолета эти газы вступают в химические реакции, образуя сложные органические соединения. Затем они конденсируются и оседают на поверхность своеобразным "органическим снегом". Предполагается, что именно в ходе этих процессов и возникает неизвестная молекула.

Версию об ошибке наблюдений ученые практически исключили. Загадочный сигнал независимо зарегистрировали два прибора телескопа "Джеймс Уэбб" - NIRSpec и MIRI.

Неизвестное соединение проявляется в инфракрасном спектре на длине волны около пяти микрон. Однако проверка существующих спектральных баз данных не выявила совпадений ни с одним из известных веществ.