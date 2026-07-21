Черепахи обладают сверхспособностью, которой лишились люди

Международная исследовательская группа из Австралии, Англии, Италии и США заявила, что морские черепахи способны ориентироваться по магнитному полю Земли — считается, что такой способностью когда-то обладали люди. Об этом сообщает Science Advances.

Такой вывод ученые сделали после наблюдения за зелеными морскими черепахами. В процессе было зафиксировано, как черепахи преодолевают вплавь более 1600 километров в Индийском океане. В процессе животные не сбивались с курса, даже невзирая на течения.

Свой путь они держали от островов архипелага Чагос до Сейшельских островов. На преодоление этого расстояния им потребовалось 28 дней. Отмечается, что животные корректировали свой курс примерно каждые 15 часов.

Это исследование стало первым подобным наблюдением в естественной среде — ранее такие эксперименты проводились в лабораторных условиях. Впрочем, уже тогда стало очевидно, что черепахи чутко реагируют на искусственные изменения магнитного поля.

Способность к выбору направления с помощью магнитного поля Земли называется магниторецепцией. Она обеспечивается кристаллами магнетита, которые расположены в костях черепа, а также реакцией белков-криптохромов. Считается, что это позволяет черепахам чувствовать угол наклона магнитного поля, его силу и даже расположение того или иного места.

При этом, ученые полагают, что когда-то люди тоже обладали подобным механизмом. Кроме того, в сетчатке человека тоже есть белки-криптохромы, но в процессе эволюции магниторецепция исчезла. Но, как показало исследование ученых из медицинской школы университета Массачусетса, проблема не в криптохроме — нейробиологи вживили человеческий криптохром мухам. В итоге, насекомые смогли ориентироваться с помощью магнитного поля.