Ученые выяснили, чем 50 тыс. лет назад питался мамонтенок из Якутии

Исследователи изучили микроокаменелости из содержимого желудочно-кишечного тракта мумии детеныша мамонта, обнаруженного на разрезе Батагай в Республике Саха (Якутия). Полученные результаты позволили определить растения, которыми питался мамонтенок, а также установить его пищевые предпочтения. Работа вышла в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле» (2026. Т. 527. № 2), о ней сообщили в РАН.

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В июне 2024 года жители поселка Батагай обнаружили вытаявшую мумию мамонта Mammuthus primigenius. Это детеныш, самка возрастом около 14–16 месяцев. Она получила имя Яна по названию реки, на которой ее обнаружили. Общий вес Яны составляет около 180 кг, высота в холке — более 120 см. Время ее жизни оценивается в более чем 50 тысяч лет. Отложения, из которых она вытаяла, — слой погребенной почвы — датируются примерно 130–110 тыс. лет назад.

Что ел мамонтенок

Исследователи изучили микрофоссилии — пыльцу, споры, фитолиты, остатки водорослей, грибов и тканей растений — из содержимого разных отделов ЖКТ мамонтенка: желудка, слепой кишки, толстой кишки и прямой кишки. Кроме того, был исследован материал, отобранный между прижатыми друг к другу передними конечностями.

На основании комплексного анализа микрофоссилий из ЖКТ ученые предположили существование в районе гибели мамонтенка лиственничных редколесий, чередовавшихся с зарослями кустарников — карликовой березки, ольховника и ивы. В травяно-кустарничковом покрове этих лесов и в понижениях рельефа возле водоемов преобладали осоково-пушицевые и осоково-моховые сообщества, которые, возможно, были последним пастбищем мамонтенка.

Влажные пастбища и растительность

Наличие пресноводных водорослей, фитолитов, характерных для влаголюбивых злаков и осок, спор копрофильных грибов и остатков мхов свидетельствует о значительной увлажненности мест, где паслось животное. На более дренированных участках были распространены осоково-злаково-разнотравные ассоциации.

Исследователи установили, что незадолго до гибели мамонтенок питался в основном осоками и пушицами, злаками и разнотравьем, а также мхами, которые захватывал при вырывании трав. Возможно, в пищу также попадала кора лиственницы и кустарников — ольхи, карликовой березки и ивы.

Следы эрозии и открытых ландшафтов

Высокое содержание спор гриба Glomus является показателем эрозии почв и преобладания процессов выветривания в условиях открытых ландшафтов. Это согласуется с реконструкцией растительности, выполненной на основании анализа макрофлоры из слоя погребенной почвы, из которого вытаял мамонтенок. Результаты исследования макроостатков растений свидетельствуют о существовании в это время на изучаемой территории светлохвойной тайги. Многочисленные находки в слое, вмещавшем мумифицированную тушу, также указывают на значительное распространение сухих степных участков.