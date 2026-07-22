Появилось новое объяснение гибели марсохода Opportunity

Международный коллектив астрономов обнаружил первые свидетельства того, что пылевые бури, периодически возникающие на поверхности Марса, могут в некоторых случаях усиливаться выбросами солнечной плазмы во время вспышек активности на светиле.

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Нечто подобное произошло летом 2018 года во время пылевой бури, уничтожившей марсоход Opportunity, сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества.

"Пылевые бури на Марсе не были изначальной целью нашего исследования - мы изначально изучали действие солнечных частиц высоких энергий на нижние слои его атмосферы. Поэтому нас сильно удивило то, когда мы обнаружили, что эти проявления солнечной активности неожиданно сильно прогревают атмосферу Марса во время глобальных пылевых бурь", - заявила научный сотрудник Ланкастерского университета (Великобритания) Лана Уильямс.

Ученые объяснили, что марсианская атмосфера, в отличие от ее земного аналога, не защищена от воздействия солнечного ветра и выбросов солнечной плазмы, так как у Марса отсутствует постоянное магнитное поле. В результате этого многие проявления солнечной активности активно "уносят" в открытый космос молекулы и ионы из атмосферы Марса, что привело к потере фактически всех его запасов воды и воздуха за последние 4 млрд лет.

Для изучения этих процессов еще в прошлом десятилетии к Марсу были отправлены две миссии - американский зонд MAVEN и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO". Исследователи воспользовались собранными этими миссиями данными для изучения того, как вспышки на Солнце и порождаемые ими пучки частиц высоких энергий влияли на температуру и другие свойства марсианской атмосферы в 2018-2021 годах.

В общей сложности, исследователи изучили шесть случаев проникновения этих частиц в атмосферу Марса, в пяти из которых, произошедших в 2020 и 2021 году, астрономам не удалось выявить существенных следов прогрева ее верхних или нижних прослоек под действием этих проявлений солнечной активности. При этом ученые обнаружили, что нечто подобное произошло в июне 2018 года, в тот момент, когда выброс солнечной плазмы ударил по Марсу в момент начала на нем очередной глобальной пылевой бури.

Неожиданное начало этой бури, погубившей марсоход Opportunity, а также ее очень быстрый рост и экстремальные масштабы, давно вызывают споры в научном сообществе. Быстрое развитие этого катаклизма может быть связано с тем, что солнечные частицы высоких энергий ускорили и усилили прогрев атмосферы во время одной из локальных пылевых бурь в северном полушарии Марса, что позволило ей резко вырасти и охватить всю планету за несколько недель.