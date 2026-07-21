Древняя стела могущественного царя Ассирии сохранила загадочное клинописное послание

В древнем городе Ниневия на севере современного Ирака обнаружили массивную каменную стелу VII века до нашей эры с изображением ассирийского царя Ашшурбанипала. Находку сделали во время реставрационных работ у так называемых Ворот Солнца.

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Стела высотой около двух метров и шириной примерно 1,5 метра высечена из цельного блока мосульского мрамора. Специалисты установили, что она была создана в рамках масштабной строительной программы Ашшурбанипала, правившего Ассирийской империей в 668-627 годах до нашей эры.

На лицевой стороне высечено изображение царя в бронзовом шлеме. На обратной стороне находятся два меньших рельефа, которые, предположительно, изображают других ассирийских правителей. Композицию сопровождает клинописная надпись.

Полностью расшифровать текст пока не удалось, поэтому личности изображенных царей остаются неизвестными. Однако предварительный перевод показал, что надпись посвящена зданиям и сооружениям, возведенным в Ниневии и других городах Ассирийской империи по приказу Ашшурбанипала. Не исключено, что фигуры на обратной стороне изображают его вассалов.

Необычным оказалось и место находки. Ворота Солнца были частью оборонительных стен древней Ниневии. Они сохранились до наших дней и по-прежнему используются по прямому назначению: если когда-то через них проезжали колесницы, то теперь проходит автомобильное движение.