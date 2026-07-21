В «Роскосмосе» рассказали, когда экипаж «Союза МС-28» вернется с МКС

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс вернутся на Землю 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Уточняется, что экипаж активно готовится не просто к посадке на поверхность Земли, а к возвращению к привычным условиям жизни в условиях воздействия земной гравитации. Особое внимание при этом уделяется адаптации сердечно-сосудистой системы, для чего космонавты тренируются в профилактическом вакуумном костюме «Чибис-М».

«Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения», — уточнили в «Роскосмосе».

В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции (МКС).

Именно на «Союзе МС-28» прибыли Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Помимо этой команды, на орбите трудятся доставленные на Crew Dragon российский космонавт Андрей Федяев, представители НАСА Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также сотрудница Европейского космического агентства из Франции Софи Адено.

Ранее в НАСА оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.