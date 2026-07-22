Samsung выпустила самую яркую OLED-матрицу для ноутбуков

Samsung Display анонсировала новую тандемную OLED-панель для ноутбуков премиального класса. Главной особенностью новинки стала пиковая яркость до 1600 нит.

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Панель поддерживает сертификацию по новому стандарту VESA DisplayHDR True Black 1400, который сочетает высокую яркость с характерным для OLED глубоким чёрным цветом и высокой контрастностью.

VESA DisplayHDR True Black 1400

DisplayHDR True Black 1400 – новый и самый высокий уровень сертификации VESA для OLED-дисплеев. Для его получения экран должен обеспечивать пиковую яркость не менее 1400 нит при 10-процентном коэффициенте активных пикселей, полноэкранную яркость не менее 700 нит и уровень чёрного не выше 0,0005 нит. По сравнению с DisplayHDR True Black 1000 требования к пиковой яркости выросли на 40%.

Как работает Tandem OLED

В основе новой разработки Samsung Display лежит тандемная OLED-архитектура с двумя органическими светоизлучающими слоями. Оба слоя излучают свет одновременно, благодаря чему панель может достигать более высокой яркости при той же силе тока. При одинаковой яркости технология также позволяет снизить нагрузку на каждый слой и тем самым увеличить срок службы дисплея.

Дополнительный прирост характеристик обеспечивают новые органические материалы, разработанные Samsung Display. По данным компании, панель достигает пиковой яркости 1600 нит непосредственно на уровне дисплея. Это более чем на 40% превышает показатель обычных однослойных OLED-панелей, пиковая яркость которых составляет около 1100 нит.

Samsung Display также утверждает, что при типичных для ноутбука настройках яркости срок службы новой тандемной панели более чем вдвое превышает срок службы обычной однослойной OLED-панели.

Первые ноутбуки с новой OLED-панелью

Samsung Display уже начала массовые поставки тандемных OLED-панелей нескольким крупным производителям компьютеров. Одним из первых устройств с таким экраном стал 16-дюймовый Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11, который 8 июля получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 1400.

Ожидается, что ASUS, Dell Technologies и MSI представят ноутбуки с поддержкой нового стандарта во второй половине 2026 года и в течение 2027 года. Точные модели и сроки их выхода пока не названы.

Дата презентации

Samsung Display продемонстрирует новую тандемную OLED-панель на выставке K-Display 2026, которая пройдёт с 22 по 24 июля в выставочном центре COEX в Сеуле. Посетителям покажут работу дисплея на примере сценариев, требующих точной оценки качества изображения, включая монтаж и просмотр видеоматериалов.