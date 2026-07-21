Названа главная ошибка при хранении техники дома

Журналисты портала BGR призвали пользователей соблюдать температурный режим при хранении электроники дома. Материал опубликован на сайте медиа.

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По словам авторов, люди по привычке очень часто хранят неиспользуемые гаджеты или сезонную технику — газонокосилки, электрические насосы, фонари — в гаражах и сараях. Однако делать этого нельзя, если не соблюдать температурный режим и условия хранения.

Специалисты назвали главной ошибкой при хранении устройства несоблюдение режима температуры. Особенно это касается гаджетов с аккумуляторами. Экстремально низкая или, наоборот, высокая температура может убить батареи девайсов. То же самое касается и печатных плат, которые установлены в различной технике. В качестве примера авторы привели летнюю жару, при которой металлический гараж и подсобное помещение «превращается в печь» — горячий воздух высушивает термопасту на процессорах и деформирует пластиковый корпус устройств.

Также существует проблема влажности, из-за которой металлические детали могут покрыться ржавчиной. Кроме того, в гаражах и сараях могут жить грызуны, способные повредить провода и другие детали электронных устройств.

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