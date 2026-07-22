Обнаружена редкая мозаика на древнеримской вилле в Англии

Археологи обнаружили редкую полихромную мозаику сложного узора среди руин римской виллы под пахотными землями Девоншира. Об этой и других находках рассказали в Эксетерском университете.

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Мозаика площадью 12 квадратных метров состоит из тысяч камешков красного, белого и темно-сине-серого цвета. Во IV веке н. э. она служила напольным покрытием — и признаком высокого статуса владельца дома: в римской Британии мозаики вообще были дорогими, особенно разноцветные.

Помимо главного здания, здесь же раскопана хорошо оборудованная баня как минимум с двумя бассейнами для погружения и оштукатуренными стенами с росписью; найдены и другие римские артефакты, в том числе инталия с изображением богини Виктории.

Находки стали результатом летнего сезона раскопок на сельскохозяйственных угодьях между деревнями Халбертон и Сампфорд-Певерелл, которые проводили археологи из Эксетерского университета и Cotswold Archaeology. Изыскания в этом месте начались в 2019–2021 годах после того, как местный кладоискатель нашел римские монеты и артефакты.

«Мы сразу понимали, что эта вилла с прилегающими хозяйственными постройками — важный объект для понимания романизации Девоншира. Но с первого же дня она преподносила нам массу интересных, а порой и неожиданных находок, не говоря уже об этой поразительной полихромной мозаике. Мы, например, не рассчитывали найти столь сложно устроенную баню. Несомненно, эта вилла была домом людей богатых и высокого положения», — говорит археолог Сьюзан Грини из Эксетерского университета, руководитель проекта.

Пол, покрытый напоказ

Исследователи считают, что мозаика покрывала пол столовой или приемного зала. Она состоит из крошечных (12 мм) квадратных каменных пластинок. В центре тессеры образуют круглый медальон со стилизованным цветком из восьми перекрывающихся каплевидных лепестков. Вокруг него — переплетенные квадраты и распространенный римский орнамент из двух перевитых линий; по периметру проложена более крупная и грубая мозаика из известняка бежевого оттенка для зон с высокой проходимостью.

«Эта полихромная мозаика — самый западный из всех подобных образцов, найденных в римских виллах Британии. И она, и прочие атрибуты римской цивилизации, а также свидетельства богатства показывают, насколько даже эта отдаленная часть провинции была интегрирована в Римскую империю», — объясняет главный археолог графства Девон Билл Хорнер.

Предметы роскоши и местное влияние

Среди находок на участке — инталия, украшение из синего стекла, которое первоначально крепилось в перстне и использовалось для скрепления восковых документов. На поверхности мозаики найден изящный браслет из медного сплава, а в одной из комнат виллы — тонкая ложка с серебряным покрытием. Обнаружено множество керамических изделий, включая кубок с вдавленным орнаментом для подачи напитков, фрагмент самайской керамики — морий с головой льва в виде слива, найденный близ бани, и огромный сосуд для хранения. Также археологи нашли естественный кусок кремня, который, скорее всего, использовался как палитра для смешивания красок или как ступка для растирания косметики.

Вилла расширялась с течением времени

Раскопки показали, что вилла была больше, чем предполагалось, когда изыскания в этом месте только стартовали. Это дает основания для выводов о том, что изначально прямоугольный особняк скромных размеров неоднократно достраивался и расширялся. К северному и южному торцам были пристроены дополнительные помещения, а с тыльной стороны обнаружены стены и водосборная канава, что позволяет предположить наличие хозяйственной зоны для кладовых или кухонь. Следы деревянной лестницы указывают на то, что часть виллы могла быть двухэтажной.

Баня и хозяйственные постройки

Раскопаны еще два здания, оба каменные: в одном из них находятся как минимум два больших бассейна из opus signinum — древнеримского водонепроницаемого бетона; другое — внушительных размеров амбар, судя по найденному там большому количеству костей животных и обработанных рогов оленя.

Нынешний сезон раскопок — первый из трех ежегодных визитов на участок. Дальнейшие работы будут сосредоточены на изучении более обширных владений на соседних землях.