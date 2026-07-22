На территории монастыря найдены остатки древнейшей англосаксонской больницы

Археологи из Великобритании нашли следы предположительно древнейшего англосаксонского лечебного учреждения — возможно, больницы либо хосписа. В ходе раскопок на месте средневекового аббатства ученые выявили большое количество погребений людей, которые при жизни перенесли тяжелые недуги и серьезные травмы. Возраст захоронений ориентировочно соответствует VIII – IX векам нашей эры.

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Распространение христианства в англосаксонских королевствах в VII – VIII веках сопровождалось активным созданием монастырских комплексов. Власти учреждали многочисленные аббатства, а руководство ими нередко доверяли женщинам из королевских семей — вдовам или дочерям монархов.

В 2021 году специалисты Редингского университета совместно с добровольцами установили местоположение одного из таких монастырей — в историческом поселении Кукхэм графства Беркшир на юге Англии. Там были найдены руины аббатства, датируемого VIII – IX веками. Известно, что в конце жизни обителью руководила англосаксонская королева Кинетрита — супруга мерсийского правителя Оффы. После кончины мужа в 796 году она заняла пост настоятельницы Кукхемского монастыря и сохраняла его как минимум до 798 года.

В ходе нового исследования ученые выявили раннесредневековый некрополь, погребения в котором, судя по всему, относятся к VIII – IX векам. Всего археологи вскрыли порядка 80 могил, после чего антропологи провели углубленное исследование костных останков 23 человек.

Анализ показал, что значительная часть погребенных страдала от тяжелых патологий. На скелетах зафиксированы признаки, которые могут свидетельствовать о перенесенном туберкулезе, злокачественных новообразованиях и иных серьезных заболеваниях. Помимо этого, у девяти индивидов из изученной выборки обнаружены выраженные травматические повреждения — вероятно, ставшие следствием несчастных случаев. Также есть основания полагать, что одному из погребенных незадолго до смерти была выполнена хирургическая манипуляция на черепе.

Ученые предположили, что в Кукхэмском аббатстве могли оказывать паллиативную поддержку неизлечимо больным. При этом остается неясным социальный статус этих людей: были ли они членами монашеской общины, местными жителями либо паломниками, искавшими в монастыре помощи и утешения. Специалисты рассматривают версию о функционировании в стенах обители древнейшей из известных англосаксонских больниц или лазарета. Альтернативное предположение состоит в том, что на территории аббатства располагался своего рода хоспис, сообщается на сайте Редингского университета.

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