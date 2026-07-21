Ученый объяснил причину плохого самочувствия при смене погоды

Научный консультант Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников заявил, что резкие перепады температуры и давления запускают в организме естественную реакцию акклиматизации, даже если человек не выезжал из родного региона. Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде».

Солодников объяснил, что при резкой смене погоды тело пытается сохранить баланс: в жару расширяются сосуды и выводится жидкость, а в холод сосуды сужаются для сохранения тепла. Когда погодные условия меняются слишком быстро, адаптационные механизмы не успевают сработать. В итоге возникает стресс, который проявляется головной болью, скачками давления, слабостью или тошнотой.

Первой на «метеокачели» реагирует психика: появляется немотивированная тревога, раздражительность и рассеянность. В отличие от обычной усталости, которая проходит после сна, недомогание на фоне смены погоды может держаться несколько дней. Часто реакция накрывает с задержкой, когда организм уже потратил ресурсы на защиту и требует отдыха.

Тяжелее всего этот период переносят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. По словам ученого, в их случае защитные функции организма ослаблены, поэтому колебания погоды могут вызывать обострения. Дополнительно ухудшают адаптацию курение, алкоголь, тяжелая жирная пища и переедание.

Главными ошибками при смене погоды ученый назвал работу на износ и слишком интенсивные тренировки. В этот период все силы организма уходят на адаптацию, и физические перегрузки могут усугубить ситуацию.

Также Солодников посоветовал не пытаться взбодрить себя адаптогенами вроде женьшеня, родиолы розовой или лимонника. Без назначения врача они способны вызвать опасные побочные эффекты: скачки давления, аритмию, бессонницу и аллергию. При перепадах погоды лучше перейти на облегченный рацион, снизить нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.