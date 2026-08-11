Самые круглые животные на Земле

Животные бывают разных форм и размеров, от тонких палочников до гигантских китов. Но круглые существа встречаются значительно реже прочих; они чаще живут в море, чем на суше. Но какой вид можно назвать самым круглым, и почему они сравнительно редки? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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На первый взгляд может показаться, что круглые животные выглядят на суше как дома. Многие мелкие млекопитающие, вроде кроликов и пика, смотрятся немного сферическими, когда они садятся и распушают свои шубы. Но, на самом деле, физически они не такие круглые, как можно подумать.

У сферы наименьшее соотношение площади поверхности к объему из всех форм, что идеально для сохранения тепла. Способность сворачиваться калачиком порой бывает очень важной для выживания маленьких животных, теряющих тепло гораздо быстрее, чем большие.

Подобный трюк также повышает защищенность. Для того, чтобы прикрыть жизненно важные органы, броненосцы и ежи сворачиваются в сферы, когда им что-то угрожает — хищникам придется разбираться с броней или иглами. Однако если взглянуть на скелеты этих «круглых» зверей и их форму, когда они не свернуты в шарик, то можно быстро понять, что никакие они, на самом деле, не круглые.

По факту, есть ряд причин, почему круглых существ почти нет на суше. Во-первых, идеально сферическая форма помешала бы таким животным протискиваться в тесные пространства — им было бы сложнее прятаться от хищников. К тому же, из-за гравитации большой объем ничем не поддерживаемой массы оказывал бы сильную нагрузку на организм животного. Не зря слишком круглые млекопитающие, такие как кошки и собаки, страдающие ожирением, мучаются проблемами с суставами и другими заболеваниями.

Другими словами, круглое животное теряет мобильность, что делает его более легкой добычей. Но есть и исключения. К примеру, жуки достаточно маленькие, чтобы гравитация не так сильно им вредила, и они могут протискиваться в укромные мета без большого труда. Округлая форма в сочетании с твердым панцирем, напротив, делает их не самой привлекательной добычей для хищников. А дождевые лягушки и вовсе надуваются в шарики, чтобы хищные животные не могли вытащить их из убежищ.

Если говорить о животных, которые только иногда круглые, то мокрицы, пожалуй, занимают первое место среди наземных животных. Если нет, то дождевые лягушки и жуки, вроде божьей коровки, делят первенство по «круглости». И даже они не идеально сферические; у божьих коровок плоское брюшко, чтобы им было проще передвигаться, а лягушки менее сферические в не-надутом виде.

Тем временем, в море быть сферическим животным проще, чем на суше. Иногда даже критически важно для выживания. Например, пинагоры — довольно круглые рыбы, у которых на брюхе есть специальные присоски, позволяющие им прилипать к различным поверхностям на дне океана. Сферическая форма помогает им не отлипать: изгибы их тела вкупе с импровизированным панцирем из твердой эмали меняют сопротивление воды так, что морские течения придавливают пинагоров сверху вниз.

Помимо этого, хотя под водой тоже есть гравитация, плавучесть выталкивает объекты вверх. То есть, сила притяжения в море ощущается не так сильно, как на суше.

Но даже несмотря на свою милую сферическую форму, пинагоры — не самые круглые животные. Они, как и большинство животных, билатерально симметричны; то есть, их можно разделить на две симметричные половины вдоль одной плоскости. Но существуют виды, обладающие радиальной симметрией. Они симметричны по кругу, проходящему вокруг одной центральной точки с несколькими плоскостями.

Иглокожие (морские звезды и ежи) так вообще пентарадиально симметричны — у них аж пять плоскостей симметрии, выстроенных вокруг центральной точки. Ученые до сих пор не могут сказать наверняка, какие именно эволюционные преимущества дает подобная форма тела, и почему иглокожие — единственные современные животные с этой чертой. Может, разделение тела на пять секций дает им лучшее сенсорное восприятие по сравнению с билатерально симметричными видами. Нервная система иглокожих децентрализована; нейроны у них сосредоточены не в мозге, а по всему телу. А на их коже размещено множество фоторецепторов.

Из-за столь уникальной организации, радиально симметричные животные могут чувствовать приближение хищников с любого направления. Они также могут легко менять, какой из сегментов их тела выполняет роль «головы», тем самым меняя направление движения — для охоты.