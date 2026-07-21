Массовая гибель пчел в российских регионах испугала ученых

Массовая гибель пчел зафиксирована за последний дни в Челябинской области и в Красноярском крае. Эксперты оценивают масштабы случившегося в десятки миллионов особей.

В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили получение жалоб на гибель пчел. Специалисты ведомства выезжали на место происшествия — отобраны пробы для анализов, проводятся лабораторные исследования. Экспертов интересует наличие пестицидов в почве, что могло стать причиной отравлений пчел.

Кандидат биологических наук, апиолог старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский подтвердил ТАСС, что массовый мор пчел обычно становится следствием применения пестицидов на полях без предупреждения пчеловодов. Ученый уточнил, что в наши дни используются высокотоксичные агрохимикаты — неоникотиноиды. Эти вещества воздействуют на нервную систему насекомых и вызывают их массовую гибель.

По словам Богуславского, темпы вымирания пчел в России являются началом экологической катастрофы. При этом ученый признал, что коллапс пчелиных семей фиксируется не только в нашей стране — с этим столкнулись полсотни государств, причем речь идет про необъяснимое явление. Имеются гипотезы, однако достоверно до сих пор неизвестно, почему все рабочие пчелы могут исчезнуть за неделю, оставив в улье лишь пчелиную матку без пропитания и горстку трутней.

В Челябинской области подтвердили гибель пчел

Серьезность этой проблемы беспокоит даже политиков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл гибель пчел крупнейшей катастрофой современного мира и предупреждал, что в случае полного вымирания этих насекомых "через десять лет человечество исчезнет".

Проблемы пчеловодства обсуждают на международном уровне. В Москве прошел конгресс "Пчела и человек. Россия и дружественные страны", который собрал работников пчеловодства, представителей общественных организаций и органов власти из 35 государств.