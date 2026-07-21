Суд вынес историческое решение против разработчика ИИ Claude

Федеральный суд США окончательно утвердил мировое соглашение между компанией Anthropic и группой авторов и издателей, обвинивших разработчика искусственного интеллекта (ИИ) в нарушении авторских прав. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, сумма соглашения составила $1,5 млрд. Выплаты будут распределены между правообладателями примерно 500 тыс. произведений из расчета $3 тыс. за каждое произведение. По данным TechCrunch, это соглашение считается крупнейшим в истории американского авторского права.

Дело рассматривалось после того, как судья Уильям Алсап пришел к выводу, что Anthropic незаконно скачала и хранила миллионы книг, защищенных авторским правом. При этом суд постановил, что само обучение ИИ-модели на защищенных авторским правом текстах может считаться добросовестным использованием (fair use). Однако этот вывод не распространялся на способ получения части материалов.

Согласно решению суда, Anthropic формировала библиотеку для обучения моделей из двух источников: приобретенных и самостоятельно оцифрованных книг, а также произведений, скачанных с пиратских ресурсов Library Genesis и Pirate Library Mirror. Именно использование пиратских источников было признано незаконным. После этого компания согласилась заключить мировое соглашение, избежав судебного разбирательства с участием присяжных.

TechCrunch отмечает, что утверждение мирового соглашения завершает рассмотрение этого дела, однако не создает обязательного судебного прецедента для аналогичных споров. В США продолжаются судебные процессы против Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Midjourney и OpenAI, связанные с использованием защищенных авторским правом произведений для обучения моделей искусственного интеллекта. Кроме того, на прошлой неделе группа издателей и авторов также подала коллективный иск против Google, обвинив компанию в использовании защищенных авторским правом материалов для обучения модели Gemini.