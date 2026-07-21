Биолог раскрыл последствия массовой гибели пчел в Сибири

Старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский раскрыл последствия массовой гибели пчел в Красноярском крае и Челябинской области. В эфире «Радио КП» эксперт объяснил, что они выходят далеко за пределы потерь пасечников и сокращения производства меда.

Богуславский рассказал, что исчезновение опылителей отражается на всей пищевой цепочке.

«Пчелы опыляют большинство цветковых растений, от которых зависит питание других насекомых, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих», — пояснил он.

Биолог указал, что значение пчел для природы связано прежде всего с опылением цветковых растений. От него зависят урожаи фруктов, овощей, кормовых и технических культур, и как следствие, производство продуктов питания.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой гибели пчел в Сибири — около 30 миллионов насекомых в Красноярском крае и более 5 миллионов в Аргаяшском районе Челябинской области. По словам Богуславского, точное число определить невозможно, поскольку потери обычно подсчитывают по пчелиным семьям, в каждую из которых входит от 30 тысяч до 50 тысяч особей.

«Если мы поделим, то это около тысячи пчелосемей будет. Это, конечно, очень много, и люди потеряли средства заработка, и экология сильно обеднилась из-за действий фермеров, потому что пчелы практически остались единственными опылителями», — отметил биолог.

По его словам, причиной происшествия могла стать обработка сельскохозяйственных полей инсектицидами первого и второго классов опасности, представляющих угрозу для пчел и человека.

Ранее доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Баумана» Казанского ГАУ Алексей Муньков сообщил, что в России стали исчезать пчелы. Число пчелиных семей в России за 10 лет — с 2015 по 2024 год — снизилось почти на миллион.