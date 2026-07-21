Большому Барьерному рифу предрекли коллапс из-за Эль-Ниньо

Австралийский Большой барьерный риф подвергается очень высокому риску из-за явления Эль-Ниньо. Ему грозят экстремальное и повсеместное обесцвечивание и коллапс экосистемы, заявили ученые.

Риф называют крупнейшим в мире живым сооружением. Он протянулся на 2300 километров вдоль побережья штата Квинсленд. Риф является не только крупнейшей туристической достопримечательностью Австралии, но и домом для множества видов живых существ.

Предыдущие исследования показали, что изменения климата негативно сказываются на состоянии рифа. Организация Объединенных Наций сообщила о «крайней обеспокоенности» массовым обесцвечиванием кораллов.

В 2026 году ситуация еще больше осложнилась из-за явления Эль-Ниньо. Экологи не исключили, что оно может повлечь за собой вымирание видов и широкомасштабное разрушение экосистем.

Ожидается, что Эль-Нино 2026 года станет рекордным по силе. Это явление повышает температуру поверхности в центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана. В результате во всем мире меняются ветры, давление и характер осадков.

Мониторинг рифа проводится ежегодно с 2021 года. В 2024 — 2025 годах твердый коралловый покров на рифе существенно сократился. Слишком теплая вода привела к шестому за последние 10 лет массовому обесцвечиванию кораллов. Также негативными факторами стали сток воды с суши, освоение прибрежных районов и хищничество морских звезд. Ученые предупредили, что без срочных мер риф может полностью исчезнуть, сообщает AFP.

Ранее климатолог рассказала, что 2027 год может стать самым жарким в истории Земли. Рост температур также обусловлен Эль-Ниньо.