Когда в Москве можно будет увидеть «лунный смайлик»

Наиболее благоприятные условия для наблюдения «лунного смайлика» сложатся в столице не раньше марта 2027 года, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«Эффект «лунного смайлика» в Бразилии возник благодаря идеальному параллелизму линии терминатора, то есть границы дня и ночи на Луне, относительно горизонта. На широте Москвы этого достичь практически невозможно. Максимальный угол наклона лунного серпа к горизонту может приближаться к 80 градусам. Такие условия наблюдаются вечером в конце зимы – начале весны, когда виден молодой растущий серп. В 2027 году этот период приходится примерно на 10–11 марта, когда возраст Луны составит несколько суток после новолуния», – пояснила Евгения Кравченко.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что 18 июля жители Рио-де-Жанейро (Бразилия) увидели в ночном небе «лунный смайлик» – астрономическое явление, при котором рога серпа Луны смотрят вверх.