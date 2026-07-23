Ученые выяснили, где пластик в океане распадается быстрее всего

Российские и китайские океанологи установили, что пластиковые отходы в тропических морях распадаются примерно в 16 раз быстрее, чем в Арктике. Причиной стали высокая температура и воздействие ультрафиолета, ускоряющие разрушение материала.

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В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что в рамках исследования ученые в 2021—2025 годах изучили образцы пластика, собранные на 26 пляжах тихоокеанского побережья России и Китая. Специалисты анализировали размеры, форму отходов и процессы их фрагментации.

Крупные куски пластика в океане сначала превращаются в мезопластик размером от 0,1 до 2,5 см, а затем распадаются на микропластик. Анализ показал, что на тропических побережьях таких частиц значительно больше, чем в северных районах.

Исследователи считают, что полученные данные помогут разрабатывать меры по контролю пластикового загрязнения с учетом особенностей разных климатических зон, отметили в пресс-службе.