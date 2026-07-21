Землю накроют магнитные бури

Скорость и плотность солнечного ветра начали планомерно расти, что приведет к скорым возмущениям геомагнитного поля планеты, предупредили ученые.

Увеличение скорости потоков плазмы от Солнца развивается по ожидаемому графику, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Показатели пока остаются умеренными, однако пик прогнозируется на конец сегодняшнего дня. Плотность ветра также интенсивно растет.

Быстрая плазма сгребает межпланетное вещество, формируя перед собой зону повышенной плотности, которая уже фиксируется приборами. Специалисты отмечают, что магнитная буря может начаться в ближайшие часы, событие развивается строго по учебнику.

Кроме того, на Солнце вновь активизировались вспышки. За прошедшие сутки после недельного затишья произошло сразу три события класса М. При этом признаков системного возвращения активности пока не наблюдается, ситуация расценивается как единичный эпизод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты Института космических исследований РАН спрогнозировали начало слабых магнитных бурь.

В начале месяца на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла X.

В конце июня астрономы зафиксировали на Земле геомагнитное возмущение уровня G1.