Как человек может определить, что в него сейчас ударит молния

Если во время грозы волосы на голове начинают подниматься, это может свидетельствовать о том, что человек находится в опасной зоне и риск удара молнии высок.

Об этом в беседе с РИАМО предупредил доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков.

«Если облако сильно заряжено, то происходит индуктивная зарядка предметов на поверхности Земли, в том числе волос человека. На волосах возникает заряд противоположного знака, поэтому они начинают приподниматься и словно тянуться к облаку», — рассказал Бычков.

Если человек находится в этой области, он фактически становится проводником и может привлечь разряд на себя, добавил он.

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко до этого объяснил, почему гроз стало больше. По его словам, причина кроется в глобальном потеплении: каждый градус тепла увеличивает способность воздуха удерживать влагу.

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Если раньше воздух не мог сдерживать воду и выливал ее небольшими дождями, то сейчас он, как аккумулятор, накапливает влагу гораздо дольше. В результате — череда засух и резких мощных ливней, отметил эксперт.